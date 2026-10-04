Силы ПВО обезвредили в небе над Тульской областью 13 украинских БПЛА

В небе над Тульской областью уничтожены 13 украинских БПЛА Силы ПВО обезвредили в небе над Тульской областью 13 украинских БПЛА

Москва4 окт Вести.В небе над Тульской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезврежены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно предварительной информации, которую привел глава Тульской области, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Миляев также предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

За сутки 3 октября в Тульской области были нейтрализованы 24 беспилотника ВСУ.