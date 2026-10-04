Москва4 октВести.В небе над Тульской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезврежены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 13 украинских беспилотников. Пострадавших нетуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
Согласно предварительной информации, которую привел глава Тульской области, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Миляев также предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
За сутки 3 октября в Тульской области были нейтрализованы 24 беспилотника ВСУ.