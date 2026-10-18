В Тульской области обезврежен украинский БПЛА Украинский БПЛА обезврежен в Тульской области

Москва18 окт Вести.На территории Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время глава Тульской области предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Согласно данным Миляева, с начала суток 18 октября в Тульской области силы ПВО уничтожили в общей сложности 51 вражеский беспилотник.