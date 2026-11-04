В Тульской области обезврежены четыре украинских БПЛА

Четыре украинских беспилотника обезврежены в Тульской области В Тульской области обезврежены четыре украинских БПЛА

Москва4 ноя Вести.Российские силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Тульской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 4 украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем глава Тульской области предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.