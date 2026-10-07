В Тульской области сбит украинский БПЛА Украинский БПЛА сбит в Тульской области

Москва7 окт Вести.Ночью 7 октября в Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время глава Тульской области предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 7 октября 3 украинских беспилотника были обезврежены в Пензенской области.