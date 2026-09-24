Губернатор Миляев сообщил об уничтожении украинского БПЛА в Тульской области

В Тульской области обезврежен украинский БПЛА Губернатор Миляев сообщил об уничтожении украинского БПЛА в Тульской области

Москва24 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Тульской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем глава Тульской области предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.