Москва24 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Тульской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Вместе с тем глава Тульской области предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.