Несколько беспилотников ВСУ уничтожены в небе над Пензенской областью

В небе над Пензенской областью уничтожены несколько беспилотников ВСУ Несколько беспилотников ВСУ уничтожены в небе над Пензенской областью

Москва7 окт Вести.На территории одного из районов Пензенской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Силами ПВО Минобороны России и наших мобильных огневых групп уничтожено несколько вражеских беспилотников: два на территории одного из районов области, один на границе областного центра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Режим беспилотной опасности в Пензенской области был объявлен вечером 6 октября. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пензы.