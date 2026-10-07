Москва7 октВести.На территории одного из районов Пензенской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
Силами ПВО Минобороны России и наших мобильных огневых групп уничтожено несколько вражеских беспилотников: два на территории одного из районов области, один на границе областного центра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нетпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Режим беспилотной опасности в Пензенской области был объявлен вечером 6 октября. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пензы.