На подлете к Пензе сбит украинский БПЛА Мельниченко: на границе Пензы силами ПВО уничтожен украинский БПЛА

Москва13 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Пензе. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Благодарю военнослужащих Министерства обороны России, обеспечивающих нашу противовоздушную оборону. На границе города Пензы силами ПВО уничтожен вражеский беспилотник проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Пензенской области уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают службы экстренного реагирования.

Ранее в ночь на 13 сентября в Пензенской области была объявлена беспилотная опасность. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Пензы.