Беспилотная угроза объявлена в Мордовии, Самарской и Пензенской областях

В трех регионах Поволжья объявлена беспилотная опасность Беспилотная угроза объявлена в Мордовии, Самарской и Пензенской областях

Москва13 сен Вести.На территории Мордовии, Самарской и Пензенской областей введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные власти в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Похожие сообщения опубликовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и официальный канал правительства Республики Мордовия.

Согласно актуальным данным Росавиации в MAX, в настоящее время в целях безопасности приостановлены полеты в аэропортах Пензы и Саратова.