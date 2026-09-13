Москва13 сенВести.На территории Мордовии, Самарской и Пензенской областей введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные власти в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев
Похожие сообщения опубликовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и официальный канал правительства Республики Мордовия.
Согласно актуальным данным Росавиации в MAX, в настоящее время в целях безопасности приостановлены полеты в аэропортах Пензы и Саратова.