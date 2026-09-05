Москва5 сенВести.На территории Мордовии, Пензенской и Калужской областей объявлен режим беспилотной угрозы. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернетапроинформировал, в частности, пензенский губернатор Олег Мельниченко
Похожие сообщения опубликовали правительство Мордовии и служба РСЧС по Калужской области.
Ранее поздно вечером 5 сентября режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму, Краснодарском крае и Волгоградской области.