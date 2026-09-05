В Мордовии, Пензенской и Калужской областях введен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен в Мордовии, Пензенской и Калужской областях В Мордовии, Пензенской и Калужской областях введен режим беспилотной опасности

Москва5 сен Вести.На территории Мордовии, Пензенской и Калужской областей объявлен режим беспилотной угрозы. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета проинформировал, в частности, пензенский губернатор Олег Мельниченко

Похожие сообщения опубликовали правительство Мордовии и служба РСЧС по Калужской области.

Ранее поздно вечером 5 сентября режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму, Краснодарском крае и Волгоградской области.