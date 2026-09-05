Беспилотная опасность объявлена на Кубани, в Крыму и Волгоградской области

На Кубани, в Крыму и Волгоградской объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена на Кубани, в Крыму и Волгоградской области

Москва5 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Крыма, Краснодарского края и Волгоградской области. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Беспилотная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации предупредил, в частности, республиканский главк МЧС России

В Краснодарском крае, согласно данным службы РСЧС, воздушная тревога объявлена в Геленджике, Сочи, Анапе, Туапсе, Новороссийске и нескольких районах Кубани.