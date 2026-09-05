Москва5 сенВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Крыма, Краснодарского края и Волгоградской области. Об этом сообщили региональные службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Беспилотная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информациипредупредил, в частности, республиканский главк МЧС России
В Краснодарском крае, согласно данным службы РСЧС, воздушная тревога объявлена в Геленджике, Сочи, Анапе, Туапсе, Новороссийске и нескольких районах Кубани.