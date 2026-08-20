В 13 районах Кубани объявлена беспилотная опасность Опасность атаки БПЛА объявлена в ряде районов Краснодарского края

Москва20 авг Вести.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю вечером 20 августа предупредило жителей и гостей региона о беспилотной опасности в ряде районов.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский МО, Ейский, Щербиновский, Каневской, Брюховецкий, Славянский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Абинский, Северский, Темрюкский, Тимашевский районы. 20.08.2026 отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

В то же время в Новороссийске, Геленджике и Анапе беспилотная опасность отменена.