На Кубани в шести районах объявлена беспилотная опасность В шести муниципалитетах Краснодарского края действует режим опасности БПЛА

Москва19 авг Вести.На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность в шести муниципальных образованиях - Калининском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Северском, Славянском и Тимашевском районах. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский МО, Славянский, Калининский, Красноармейский, Северский, Тимашевский районы говорится в публикации

Жителей и гостей этих территорий призывают соблюдать меры предосторожности, быть внимательными и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

При обнаружении беспилотников или подозрительных предметов следует незамедлительно звонить по номеру экстренных служб 112.