Псковской и Пензенской областям угрожает беспилотная опасность Беспилотная опасность угрожает Псковской и Пензенской областям

Москва1 сен Вести.Режим "Беспилотная опасность" ввели на территории Псковской и Пензенской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил, в частности, губернатор Олег Мельниченко жителей своего региона

Население Псковской области оповестили через каналы МЧС.

Ранее в ночь на 1 сентября беспилотная опасность была объявлена на территории Смоленской области.