Москва1 сенВести.Режим "Беспилотная опасность" ввели на территории Псковской и Пензенской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернетапредупредил, в частности, губернатор Олег Мельниченко жителей своего региона
Население Псковской области оповестили через каналы МЧС.
Ранее в ночь на 1 сентября беспилотная опасность была объявлена на территории Смоленской области.