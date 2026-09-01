Москва1 сенВести.На территории Смоленской области введен режим беспилотной опасности, силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
В регионе объявлен режим беспилотной опасности. Силы ПВО Министерства обороны России находятся в состоянии готовности для отражения атаки дронов. Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнампредупредил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее сообщалось, что 31 августа над территорией Смоленской области сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).