В Смоленской области силы ПВО приведены в готовность для отражения атаки БПЛА Губернатор Анохин: режим беспилотной опасности введен в Смоленской области

Москва1 сен Вести.На территории Смоленской области введен режим беспилотной опасности, силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности. Силы ПВО Министерства обороны России находятся в состоянии готовности для отражения атаки дронов. Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что 31 августа над территорией Смоленской области сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).