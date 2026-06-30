В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области

Москва30 июн Вести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

В регионе объявлена опасность БПЛА. Отражение атаки вражеских беспилотников осуществляется силами ПВО Министерства обороны России предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее вечером 29 июня в Смоленской области силами ПВО были обезврежены два украинских беспилотника. В результате вражеской атаки никто из людей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.