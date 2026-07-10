Москва10 июлВести.Средства ПВО Минобороны России ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Смоленской областью, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Уважаемые смоляне, дежурными силами и средствами Министерства обороны России над территорией региона уничтожены два украинских беспилотника

написал он в мессенджере MAX

Пострадавших и разрушений нет.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор напомнил, что при обнаружении фрагментов беспилотников следует незамедлительно сообщать по телефону 112.