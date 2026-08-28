Над Воронежем силы ПВО сбили украинский БПЛА Украинский БПЛА сбит в небе над Воронежем

Москва28 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в небе над Воронежем украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время глава Воронежской области предупредил, что на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.