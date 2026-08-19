Москва19 авгВести.Расчеты противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.
Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппаратнаписал Александр Гусев
Отмечается, что жертв и разрушений не зафиксировано.
Угроза новых атак в регионе сохраняется, подчеркнул губернатор.
Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.