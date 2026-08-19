В небе над Воронежем сбили беспилотник - пострадавших и разрушений нет Над Воронежем ликвидирован украинский беспилотник

Москва19 авг Вести.Расчеты противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат написал Александр Гусев

Отмечается, что жертв и разрушений не зафиксировано.

Угроза новых атак в регионе сохраняется, подчеркнул губернатор.

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.