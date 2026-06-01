Москва1 июн Вести.Ночью 1 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Воронежской области 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным, которые привел глава Воронежской области, пострадавших и разрушений в результате вражеской воздушной атаки нет.

Гусев также проинформировал, что в настоящее время режим опасности ударов БПЛА на территории региона отменен.