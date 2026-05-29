Москва29 маяВести.Ночью 29 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов посечены несколько единиц сельхозтехники. Также произошло возгорание кровли хозпостройки, которое было оперативно потушено.уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Воронежской области отметил, что в настоящее время в регионе отменен режим опасности атаки БПЛА, который действовал почти 7 часов.