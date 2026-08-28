Москва28 авгВести.Ночью 28 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
Ночью силами ПВО Министерства обороны России в небе над Лопатинским районом уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нетуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Пензенской области также отметил, что на месте падения обломков беспилотника работают службы экстренного реагирования.
Ранее в ночь на 28 августа в Пензенской области была объявлена беспилотная опасность. Росавиация ввела временный запрет на полеты в аэропорту Пензы.