В Пензенской области сбит украинский БПЛА Украинский БПЛА сбит в Пензенской области

Москва28 авг Вести.Ночью 28 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Ночью силами ПВО Министерства обороны России в небе над Лопатинским районом уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Пензенской области также отметил, что на месте падения обломков беспилотника работают службы экстренного реагирования.

Ранее в ночь на 28 августа в Пензенской области была объявлена беспилотная опасность. Росавиация ввела временный запрет на полеты в аэропорту Пензы.