Москва13 сенВести.Ночью 13 сентября в Пензенской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы продолжают отражать удары беспилотников. На данный момент сбито еще два БПЛА. Пострадавших и разрушений нетуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX, добавив позже, что на территории региона отменен режим беспилотной опасности и план "Ковер"
Глава Пензенской области также отметил, что на местах падения БПЛА работают оперативные и экстренные службы.
Ранее 13 сентября Мельниченко сообщал, что еще один беспилотник был нейтрализован на подлете к Пензе. Таким образом количество сбитых в регионе БПЛА увеличилось до трех.