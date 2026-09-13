Мельниченко: в Пензенской области сбили еще два украинских БПЛА

Еще два украинских БПЛА обезврежены в Пензенской области Мельниченко: в Пензенской области сбили еще два украинских БПЛА

Москва13 сен Вести.Ночью 13 сентября в Пензенской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы продолжают отражать удары беспилотников. На данный момент сбито еще два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX, добавив позже, что на территории региона отменен режим беспилотной опасности и план "Ковер"

Глава Пензенской области также отметил, что на местах падения БПЛА работают оперативные и экстренные службы.

Ранее 13 сентября Мельниченко сообщал, что еще один беспилотник был нейтрализован на подлете к Пензе. Таким образом количество сбитых в регионе БПЛА увеличилось до трех.