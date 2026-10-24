В Пензенской области прошлой ночью уничтожено 5 беспилотников ВСУ Губернатор Мельниченко: ночью на территории Пензенской области сбито 5 БПЛА

Москва24 окт Вести.В воздушном пространстве Пензенской области за прошедшую ночь было ликвидировано 5 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он отметил, что этому способствовали силы ПВО Минобороны и мобильных огневых групп.

Минувшей ночью … на территории Пензенской области сбито 5 беспилотников написано в канале главы области

В результате отражения атаки ударной техники Украины пострадавших и повреждений нет. На месте падения БПЛА ведется работа службами экстренного реагирования.