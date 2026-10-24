Москва24 октВести.В воздушном пространстве Пензенской области за прошедшую ночь было ликвидировано 5 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Он отметил, что этому способствовали силы ПВО Минобороны и мобильных огневых групп.
Минувшей ночью … на территории Пензенской области сбито 5 беспилотниковнаписано в канале главы области
В результате отражения атаки ударной техники Украины пострадавших и повреждений нет. На месте падения БПЛА ведется работа службами экстренного реагирования.