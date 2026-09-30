Мельниченко: на подлете к Пензе уничтожен украинский беспилотник Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Пензенской области

Москва30 сен Вести.Ночью 30 сентября на территории Пензенской области российские военные уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Прошедшей ночью силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп на подлете к городу Пензе уничтожен вражеский БПЛА отметил Мельниченко в мессенджере МАХ

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования.

Он призвал жителей региона быть бдительными и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что ночью 30 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Костромской области.