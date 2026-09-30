Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Костромской области Ситников: в Костромской области сбит украинский БПЛА

Москва30 сен Вести.Ночью 30 сентября в Костромской области силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников.

В Костромской области действует беспилотная опасность. Работают средства противовоздушной обороны. Ликвидирован один беспилотник. Жертв и разрушений нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее 30 сентября сообщалось о введении в Костромской области режима беспилотной опасности. Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Костромы.