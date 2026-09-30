Губернатор Ситников предупредил о беспилотной опасности в Костромской области

Беспилотная опасность угрожает Костромской области Губернатор Ситников предупредил о беспилотной опасности в Костромской области

Москва30 сен Вести.Беспилотная опасность объявлена на территории Костромской области из-за возможного удара украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников.

На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность. Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, в аэропорту Костромы в целях безопасности временно запрещены полеты.