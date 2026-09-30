Москва30 сенВести.Беспилотная опасность объявлена на территории Костромской области из-за возможного удара украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников.
На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность. Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещенопредупредил губернатор в своем канале на платформе MAX
Согласно данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, в аэропорту Костромы в целях безопасности временно запрещены полеты.