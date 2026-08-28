Беспилотная угроза объявлена в Ивановской, Владимирской и Костромской областях

В Ивановской, Владимирской и Костромской областях объявлена беспилотная угроза Беспилотная угроза объявлена в Ивановской, Владимирской и Костромской областях

Москва28 авг Вести.На территории Ивановской, Владимирской и Костромской областей объявлена угроза беспилотной опасности из-за возможных атак украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

На территории нескольких городов и районов Костромской области объявлена беспилотная опасность предупредил, в частности, губернатор региона Сергей Ситников, отметив, что угроза касается, в том числе городов Костромы, Волгореченска и Шарьи, а также 19 районов области

Жителей Ивановской и Владимирской областей оповестили об угрозе через каналы МЧС и регионального правительства.

Ранее ночью 28 августа украинский БПЛА атаковали жилой пятиэтажный дом в Севастополе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.