Силы ПВО обезвредили украинский БПЛА в Тульской области Губернатор Миляев: украинский БПЛА обезврежен в Тульской области

Москва9 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Тульской области один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем глава Тульской области предупредил, что в настоящее время в регионе сохраняется режим опасности атаки вражеских БПЛА.