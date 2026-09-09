Москва9 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Тульской области один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Вместе с тем глава Тульской области предупредил, что в настоящее время в регионе сохраняется режим опасности атаки вражеских БПЛА.