В Тульской области сбили беспилотник ВСУ Украинский БПЛА обезврежен в Тульской области

Москва2 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в небе над Тульской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Тульской области также предупредил, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.