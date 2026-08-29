Москва29 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Уничтожен один украинский беспилотник. Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112написал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Утром 29 августа в регионе были нейтрализованы 7 вражеских дронов.