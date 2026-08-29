Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Тульской области

Беспилотник ВСУ уничтожен в Тульской области Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Тульской области

Москва29 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Уничтожен один украинский беспилотник. Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112 написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Утром 29 августа в регионе были нейтрализованы 7 вражеских дронов.