В Тульской области ПВО уничтожила один украинский дрон

Над Тульской областью сбили украинский беспилотник В Тульской области ПВО уничтожила один украинский дрон

Москва9 авг Вести.В Тульской области подразделения противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник написал Дмитрий Миляев

Информации о пострадавших не поступало, разрушений на земле не зафиксировано.

Глава региона напомнил, что в случае обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить в экстренные службы по номерам 01, 101, 112.

Опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется, подчеркнул Дмитрий Миляев.