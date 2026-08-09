Москва9 авгВести.В Тульской области подразделения противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотникнаписал Дмитрий Миляев
Информации о пострадавших не поступало, разрушений на земле не зафиксировано.
Глава региона напомнил, что в случае обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить в экстренные службы по номерам 01, 101, 112.
Опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется, подчеркнул Дмитрий Миляев.