Москва28 авгВести.Территория Костромской области оказалась под ударами со стороны украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и школы, сообщает губернатор региона Сергей Ситников.
Оперативные службы выехали на место обнаружения обломков сбитых БПЛА. Инциденты зафиксированы в городе Волгореченск и Нерехтском округе.
Над территорией села Емсна Нерехтского района взрывной волной повреждены окна в школе и в нескольких жилых домахнаписал он в своем канале
Ситников отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.
В Волгореченске также был сбит БПЛА. Информации о пострадавших нет.