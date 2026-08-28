В Костромской области ударными БПЛА нанесен ущерб домам и школе

Костромская область подверглась атаке БПЛА, повреждены дома и школа В Костромской области ударными БПЛА нанесен ущерб домам и школе

Москва28 авг Вести.Территория Костромской области оказалась под ударами со стороны украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и школы, сообщает губернатор региона Сергей Ситников.

Оперативные службы выехали на место обнаружения обломков сбитых БПЛА. Инциденты зафиксированы в городе Волгореченск и Нерехтском округе.

Над территорией села Емсна Нерехтского района взрывной волной повреждены окна в школе и в нескольких жилых домах написал он в своем канале

Ситников отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Волгореченске также был сбит БПЛА. Информации о пострадавших нет.