В Пензенской области силы ПВО обезвредили украинский БПЛА Украинский БПЛА сбит в Пензенской области

Москва11 окт Вести.Ночью 11 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Пензенской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Благодаря слаженной работе сил ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп сегодня ночью над одним из районов области был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно данным главы Пензенской области, режим беспилотной опасности действовал в регионе более 6 часов. В этот период Росавиация приостанавливала полеты в аэропорту Пензы.