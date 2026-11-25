В Пензенской области силы ПВО сбили 6 украинских БПЛА Губернатор Мельниченко: силы ПВО сбили 6 украинских БПЛА в Пензенской области

Москва25 ноя Вести.В Пензенской области силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Над Кузнецким районом Пензенской области силами ПВО Минобороны России уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом руководитель Пензенской области призвал жителей региона не снимать и не публиковать фото и видео с кадрами полета, уничтожения или обломков БПЛА, а также доверять только проверенной информации.