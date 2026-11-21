Москва21 нояВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили на территории Ленинградской области 6 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Над территорией Ленинградской области сбито 6 БПЛА противника. Боевая работа продолжаетсяпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в петербургском аэропорту Пулково на фоне опасности атаки БПЛА. Авиагавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.