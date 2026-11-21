Дрозденко сообщил об уничтожении 6 украинских БПЛА в Ленобласти

Силы ПВО обезвредили в Ленобласти 6 украинских БПЛА Дрозденко сообщил об уничтожении 6 украинских БПЛА в Ленобласти

Москва21 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили на территории Ленинградской области 6 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Над территорией Ленинградской области сбито 6 БПЛА противника. Боевая работа продолжается проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в петербургском аэропорту Пулково на фоне опасности атаки БПЛА. Авиагавань принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.