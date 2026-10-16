Москва16 октВести.На территории Ленинградской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 2 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Над территорией Ленинградской области сбиты 2 БПЛА. Боевая работа продолжаетсяпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
На фоне опасности атаки БПЛА в Ленобласти Росавиация в целях безопасности временно остановила полеты самолетов в петербургском аэропорту Пулково.