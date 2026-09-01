Силы ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА в Ленобласти Дрозденко: в Ленобласти сбиты 52 украинских БПЛА

Москва1 сен Вести.Ночью и утром 1 сентября в Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ленобласти также проинформировал, что воздушная тревога на территории региона отменена.

Ранее Дрозденко сообщал, что из-за атаки БПЛА произошел пожар в портовой зоне Усть-Луга, есть повреждения.