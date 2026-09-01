Москва1 сен Вести.В Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел пожар в портовой зоне Усть-Луга. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется