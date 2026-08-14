В Ленинградской области ликвидированы более 50 беспилотников Число ликвидированных БПЛА в Ленинградской области достигло 51

Москва14 авг Вести.В Ленинградской области в ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов ликвидирован 51 дрон, об этом утром 14 августа сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Дрозденко.

На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника написал чиновник в 06.21 по московскому времени

Он также сообщил, что в результате повреждения в порту Усть-Луга было зафиксировано возгорание, в настоящее время специалисты занимаются его тушением.

О пострадавших информации не поступало.

Отражение атаки БПЛА продолжается.

Ранее речь шла о 37 сбитых БПЛА.