Москва14 авгВести.В Ленинградской области в ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов ликвидирован 51 дрон, об этом утром 14 августа сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Дрозденко.
На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противниканаписал чиновник в 06.21 по московскому времени
Он также сообщил, что в результате повреждения в порту Усть-Луга было зафиксировано возгорание, в настоящее время специалисты занимаются его тушением.
О пострадавших информации не поступало.
Отражение атаки БПЛА продолжается.
Ранее речь шла о 37 сбитых БПЛА.