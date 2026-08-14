Москва14 авгВести.В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сбито 37 дронов, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Дрозденко.
В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противниканаписал чиновник утром 14 августа
Он добавил, что в результате атаки зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Информация в настоящее время уточняется.
О пострадавших и разрушениях данных не поступало. Отражение атаки продолжается.
Ранее Дрозденко сообщал о пятнадцати ликвидированных БПЛА.