В Ленинградской области сбито 37 беспилотников Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области сбито 37 БПЛА

Москва14 авг Вести.В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сбито 37 дронов, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника написал чиновник утром 14 августа

Он добавил, что в результате атаки зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Информация в настоящее время уточняется.

О пострадавших и разрушениях данных не поступало. Отражение атаки продолжается.

Ранее Дрозденко сообщал о пятнадцати ликвидированных БПЛА.