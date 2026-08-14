Москва14 авгВести.Жертв нет в порту Усть-Луга после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы. Жертв нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ночью и ранним утром 14 августа украинские боевики атаковали Ленинградскую область с применением беспилотников. Были сбиты 54 БПЛА. В результате вражеских ударов зафиксировано повреждение и возгорание в порту Усть-Луга.