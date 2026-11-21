Москва21 нояВести.Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Пулково на фоне объявленной в Ленинградской области опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетовсообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX
Ранее 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности атаки БПЛА на территории региона.