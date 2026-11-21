В аэропорту Пулково ограничили полеты в целях безопасности Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пулково

Москва21 ноя Вести.Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Пулково на фоне объявленной в Ленинградской области опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Ранее 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности атаки БПЛА на территории региона.