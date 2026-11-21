Калининградский аэропорт Храброво столкнулся с ограничениями авиасообщения Росавиация: калининградский аэропорт Храброво работает с ограничениями

Москва21 ноя Вести.Калининградский аэропорт Храброво вводит изменения в расписание авиарейсов из-за ограничений в воздушном пространстве Ленинградской области на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов проинформировала пресс-служба Росавиации в своем канале на платформе MAX

Ранее 21 ноября Росаваиция сообщила о введении ограничений на полеты в петербургском аэропорту Пулково. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими службами.

На территории Ленинградской области объявлена тревога из-за опасности атаки БПЛА.