Расписание изменится в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленобласти

Возможны изменения в расписании аэропорта Калининграда Расписание изменится в аэропорту Калининграда из-за ограничений в Ленобласти

Москва14 авг Вести.Корректировки в расписании аэропорта Храброво города Калининграда возможны из-за ограничений, введенных в Ленобласти, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов написали в Росавиации

Там также уточнили, что статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.