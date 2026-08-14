Москва14 авгВести.Корректировки в расписании аэропорта Храброво города Калининграда возможны из-за ограничений, введенных в Ленобласти, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсовнаписали в Росавиации
Там также уточнили, что статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.