Москва11 нояВести.Прием и отправка рейсов в аэропорту Пулково производится по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовговорится в заявлении Росавиации, опубликованном в MAX
Пассажирам рекомендовано уточнять статусы рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта Пулково.
По последним данным, над территорией Ленинградской области сбили 150 беспилотников, есть пострадавшие.