Пулково работает по согласованию на фоне массированной атаки БПЛА в Ленобласти

По соображениям безопасности аэропорт Пулково работает по согласованию Пулково работает по согласованию на фоне массированной атаки БПЛА в Ленобласти

Москва11 ноя Вести.Прием и отправка рейсов в аэропорту Пулково производится по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в заявлении Росавиации, опубликованном в MAX

Пассажирам рекомендовано уточнять статусы рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта Пулково.

По последним данным, над территорией Ленинградской области сбили 150 беспилотников, есть пострадавшие.