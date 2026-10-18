Москва18 октВести.Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация в мессенджере MAX.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве.
Возможны корректировки в расписании рейсовговорится в публикации
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росаваиации. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.