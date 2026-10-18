Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

В Пулково возможны корректировки в расписании рейсов Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва18 окт Вести.Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация в мессенджере MAX.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве.

Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в публикации

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росаваиации. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.