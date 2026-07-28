Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Пулково перешел на обслуживание рейсов с учетом ограничений Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию с органами

Москва28 июл Вести.Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, в воздушном пространстве в районе авиагавани введены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Информацию он опубликовал в мессенджере МАХ 28 июля, во вторник, в 07.32. Отмечается, что в расписании рейсов возможны корректировки, все данные по полетам размещены на онлайн-табло.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил местных жителей об опасности БПЛА, в регионе может быть понижение скорости мобильного интернета.