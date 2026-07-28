Ограничения в небе Ленобласти повлияли на авиасообщение с Калининградом

Ограничения в небе Ленобласти сказались на полетах в Калининград Ограничения в небе Ленобласти повлияли на авиасообщение с Калининградом

Москва28 июл Вести.Ограничения в воздушном пространстве Ленинградской области повлияли на полеты в Калининград и обратно, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда написал представитель Росавиации в мессенджере МАХ

Он добавил, что в Храброво могут быть изменения в расписании рейсов, информация доступна на олнайн-табло.

Ранее к работе с учетом ограничений перешел аэропорт Пулково, там принимают и отправляют самолеты только после согласования с соответствующими органами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности атаки БПЛА рано утром 28 июля, во вторник. В регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.