Москва28 июлВести.Ограничения в воздушном пространстве Ленинградской области повлияли на полеты в Калининград и обратно, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграданаписал представитель Росавиации в мессенджере МАХ
Он добавил, что в Храброво могут быть изменения в расписании рейсов, информация доступна на олнайн-табло.
Ранее к работе с учетом ограничений перешел аэропорт Пулково, там принимают и отправляют самолеты только после согласования с соответствующими органами.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности атаки БПЛА рано утром 28 июля, во вторник. В регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.