Москва2 маяВести.Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и из города, информирует Росавиация.
Сообщение об этом опубликовано в мессенджере MAX сегодня в 7.55.
В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсовпредупреждает ведомство
В Росавиации напоминают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта Храброво.
Ранее сегодня петербургский аэропорт Пулково предупредил, что перешел на работу по согласованию и возможны задержки рейсов.