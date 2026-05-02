В Росавиации заявили о возможных изменениях в расписании аэропорта Калининграда

Ограничения в Ленобласти сказались на полетах в Калининград В Росавиации заявили о возможных изменениях в расписании аэропорта Калининграда

Москва2 мая Вести.Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и из города, информирует Росавиация.

Сообщение об этом опубликовано в мессенджере MAX сегодня в 7.55.

В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов предупреждает ведомство

В Росавиации напоминают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта Храброво.

Ранее сегодня петербургский аэропорт Пулково предупредил, что перешел на работу по согласованию и возможны задержки рейсов.