Из-за ограничений может измениться расписание аэропорта в Калининграде

Корректировки в расписании возможны в аэропорту Калининграда Из-за ограничений может измениться расписание аэропорта в Калининграде

Москва18 окт Вести.В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в Ленинградской области возможны изменения в расписании аэропорта Калининграда, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов говорится в сообщении, которое было опубликовано в 03.16 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что ограничения вводится для безопасности полетов.

Ранее сообщалось о введении ограничений на полеты в аэропорут Санкт-Петербурга Пулково.