Москва18 октВести.В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в Ленинградской области возможны изменения в расписании аэропорта Калининграда, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсовговорится в сообщении, которое было опубликовано в 03.16 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что ограничения вводится для безопасности полетов.
Ранее сообщалось о введении ограничений на полеты в аэропорут Санкт-Петербурга Пулково.